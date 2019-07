5 советов начинающим художникам

Харьковская компания «Plarium Ukraine» является для многих местом, в котором они мечтают работать, и в этом нет ничего удивительного. Потрясающе интересная, творческая работа, уникальные специалисты, коллектив, с которым не хочется расставаться, условия труда, в каждом своем проявлении заботящиеся о тех, кто в этих условиях трудится, возможность постоянного профессионального роста – разве это не работа мечты?

Тем более, что в «Plarium Ukraine» трудятся специалисты самых разнообразных направлений, поэтому шансов попасть в эту компанию действительно много. Но как попасть на работу своей мечты начинающему специалисту, ведь все компании стараются получить в свои ряды уже подготовленных и высококлассных профессионалов? Это очень хороший вопрос, на который дали ответы рекрутеры компании. (www.facebook.com/plarium)

Сегодня речь пойдет о «художниках» - специалистах по компьютерной графике. В харьковском офисе компании работает более 100 CG-специалистов и они дали несколько важных советов, как можно обратить на себя внимание рекрутеров:

1. Определите направление. Создавать модели окружения и модели персонажей – это два увлекательных, но совершенно разных процесса, требующие разных навыков. Выбор вектора ускорит ваше развитие.

2. Составляйте портфолио осознанно. Регулярно добавляйте новые работы, чтобы показать свой текущий уровень скиллов работодателю. Попробуйте выдерживать работы в едином стиле или тематике.

3. Практикуйтесь постоянно. Даже если у вас еще не было заказов, вдохновляйтесь референсами и создавайте как можно больше работ – это поможет не только развить навыки, но и наполнить портфолио.

4. Убедитесь, что ваше портфолио удобно скачивать или просматривать онлайн. К примеру, вы можете отправлять рекрутерам ссылку на ваш профиль Artstation или Vimeo.

5. Определите компании, в которых вы хотите работать. Внимательно изучите требования которые эти компании выдвигают к кандидатам, таким образом вы сможете более четко определить курс своего развития и создать актуальное портфолио.

Всем удачи в поисках любимой работы!

Справка. Компания «Plarium Ukraine» - украинский лидер в области производства компьютерных игр. Основной офис «Plarium Ukraine», в котором трудятся более 600 человек, находится в Харькове, также у компании есть свои студии в Одессе и Львове. «Plarium Ukraine» принимала участие в разработке таких игровых хитов как «Total Domination», «Total Domination: Reborn», «Stormfall: Rise of Balur», «Sparta: War of Empires», «Nords: Heroes of the North», «RAID: Shadow Legends».

