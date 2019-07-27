Всем подозреваемым в попытке захвата агрофирмы под Харьковом избраны меры пресечения

Суд избрал меры пресечения 46 подозреваемым в попытке захвата агрофирмы в Валковском районе.

Как сообщили в пресс-службе Киевского суда Харькова, 26 июля следственными судьями по результатам рассмотрения ходатайств прокуратуры вынесены решения о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении всех 46 подозреваемых в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 206-2, ч.3 ст.15, ч.1 ст.294 УК Украины.

Напомним, по информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 июля около 22:00 в селе Губщина Валковского района произошла попытка незаконного захвата районной агрофирмы.

К сельхозпредприятию «Маяк» подъехало два автобуса крепких молодых людей с дубинками. Они показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что государственный регистратор Заичинского сельского совета Полтавской области по поддельным документам изменил и провел незаконные регистрационные действия в Государственном реестре юридических лиц в отношении частного сельхозпредприятия «Маяк», а именно: сменил владельца и руководителя.

В местный отдел полиции для проведения следственных действий доставили 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий. У правонарушителей обнаружено холодное оружие, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом, балаклавы и документация, в том чистые бланки охранной фирмы.

Следствие по делу продолжается.

Агентство Телевидения Новости