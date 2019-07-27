Картины известных художников и уникальные локации. В Харькове готовятся к Биеннале

Осенью ботанический сад Харьковского университета имени Каразина превратится в огромный выставочный зал. Здесь можно будет увидеть не только картины украинских художников, но и другие художественные инсталляции.

Тема Биеннале - "Кажется, я захожу в наш сад". Именно поэтому одну из экспозиций решили разместить среди редких растений.

Ботанический сад появился в Харькове более 200 лет назад и насчитывает тысячи уникальных деревьев или цветов.

Итак, художественное событие в сентябре соединит красоту и разнообразие живой природы с красотой, которую хотят показать в своих работах украинские художники, говорит директор.

Александр Алехин, директор Ботсада ХНУ им. Каразина

Биеннале, которая планируется в сентябре-месяце, она как раз входит в русло одного из видов деятельности ботанического сада по популяризации ботанических знаний - дать возможность тем же детям, которые далеко не все могут попасть на Мальдивы или еще куда-то, увидеть пальмы, другие растения. Они, придя в ботанический сад, могут видеть эти растения, и у них уже какой-то ассоциативный ряд выстраивается.

Впервые Биеннале молодого искусства провели в Киеве два года назад. Однако после начала культурной децентрализации ее решили перемещать в другие города.

Первым на очереди стал Харьков. В основной программе будут представлены 45 художественных проектов. Но еще есть программа параллельная, которая будет дополнять основную, отдельно детская и образовательная, рассказывают организаторы.

В Харькове не хватает больших помещений для проведения столь масштабтных событий, говорят они. На карту Биеннале потратили более 8 месяцев. Места выбирали самые разнообразные - от гостиниц и частных галерей до ботанического сада, обсерватории и харьковских музеев.

Иванна Скиба-Якубова, одна из организаторов Биеннале

Це такий невидимий харківський музейний квартал. Власне кажучи, це художній музей, це муніципальна галерея, це дитяча студія аза низи маза, художній музей. Літературний музей і певні приміщення у будівлі оперного театру. Таким чином ми маємо близько 15 локацій. І ще будуть певні проекти, які будуть реалізовані просто у міському просторі.

Масштабное художественное событие стартует 17 сентября.

Биеннале - это способ показать взгляд на мир нового поколения в украинском визуальном искусстве и открыть Украине новые имена.

Ни организаторы, ни учредители, ни кто-либо из партнеров не вправе вмешиваться в работу кураторов и художников и применять цензуру, поэтому пространство для творчества - необъятно.





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