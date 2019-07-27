"Металлист 1925" представил седьмого летнего новичка

Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" продолжает активную работу на трансферном рынке.

Как сообщил официальный сайт ФК "Металлист 1925", клуб подписал контракт с 25-летним опорным полузащитником Виталием Кольцовым.

Последней командой Кольцова был донецкий "Олимпик".

В "Металлисте 1925" Кольцов будет играть под 8-м номером. Раньше под этим номером выступал Эдмар, который вошел в тренерский штаб "Металлиста 1925".





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