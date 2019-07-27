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"Металлист 1925" представил седьмого летнего новичка

Металлист 1925 представил седьмого летнего новичка

Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" продолжает активную работу на трансферном рынке.

Как сообщил официальный сайт ФК "Металлист 1925", клуб подписал контракт с 25-летним опорным полузащитником Виталием Кольцовым.

Последней командой Кольцова был донецкий "Олимпик".

В "Металлисте 1925" Кольцов будет играть под 8-м номером. Раньше под этим номером выступал Эдмар, который вошел в тренерский штаб "Металлиста 1925".


Агентство Телевидения Новости

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