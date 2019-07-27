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На Зерновой движение транспорта закрыли до начала августа

На Зерновой движение транспорта закрыли до начала августа

Движение транспорта по ул. Зерновой, на участке от ул. Кульчицкого до пр. Гагарина, будет запрещено до 2 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работы по ремонту водопроводной сети по ул. Зерновой. Ранее планировалось, что движение будет восстановлено 26 июля.

На время ремонта объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: ул. Кульчицкого, ул. Матросова, ул. Каштановой, пр. Гагарина, пр. Героев Сталинграда и ул. Монюшко.

 

Агентство Телевидения Новости

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