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Под Харьковом за изнасилование 17-летней девушки задержали троих человек

Под Харьковом за изнасилование 17-летней девушки задержали троих человек

В Купянском районе за изнасилование несовершеннолетней девушки задержали троих человек - 28-летнего мужчину и двух парней - 17 и 18 лет.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 июля в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что в ночь с 25 на 26 июля ее несовершеннолетнюю дочь изнасиловал местный житель.

Сотрудники полиции установили, что ночью 17-летняя девушка вместе с  подозреваемыми распивали спиртные напитки. 

Товарищи потерпевшей предложили девушке покататься на автомобиле. Приехав в сельскую местность, 28-летний злоумышленник попросил юношей выйти из автомобиля и остался с потерпевшей наедине. Мужчина с применением физического насилия совершил с несовершеннолетней половой акт. После совершения преступления злоумышленник отвез пострадавшую в город.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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