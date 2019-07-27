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На Салтовке возле "обменки" ограбили иностранца

На Салтовке возле обменки ограбили иностранца

В Харькове за разбойное нападение на 32-летнего гражданина Египта полицейские задержали двух мужчин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

26 июля в 12:20 в полицию позвонила женщина и сообщила, что возле пункта обмена валют на  улице Валентиновской на ее мужа напали двое неизвестных и отобрали деньги в сумме 24500 долларов США.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что супруги хотели обменять валюту. К ним подошли два человека в масках. Применив газовый баллончик и угрожая предметом, похожим на пистолет, неизвестные завладели имуществом потерпевших.

Через несколько часов полиция установила личности нападавших и их задержали. Ими оказались двое мужчин 31 и 32 лет. Похищенные деньги и другие вещественные доказательства изъяли.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Агентство Телевидения Новости

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