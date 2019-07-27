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В Харькове "минировали" 60 объектов: эвакуировали около 1300 человек

В Харькове минировали 60 объектов: эвакуировали около 1300 человек

Правоохранители проверили информацию о заминировании 60 объектов Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом поступила в полицию 26 июля около 15:28.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологи и специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе проверки информации сотрудники полиции осмотрели 21 жилой дом, 18 больниц, 21 торговый центр. Из торговых центров были эвакуированы 1259 человек. Из больниц, жилых домов и других объектов эвакуация не проводилась. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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