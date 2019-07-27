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Трамвай №26 на несколько дней изменит маршрут
С 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 29-31 июля и 1-3 августа ежедневно будет запрещено движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевском спуске и ул. Веснина, от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
По данным Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей.
В эти дни трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.
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