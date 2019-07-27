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На трассу велогонки "Тур де Франс" сошел оползень

На трассу велогонки Тур де Франс сошел оползень

Во время этапа веломного дневки "Тур де Франс" произошел природный катаклизм.

На последнем горном подъеме 19-го этапа сошел оползень.

В результате этап уже по ходу его проведения был сокращен на 37,5 км.

Горный этап был остановлен за 37,5 км до финиша из-за плохих погодных условий: внезапно начался град, трасса оледенела и на последнем подъёме сошёл оползень.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/other/news-3811667-bernal-vyshel-v-lidery-tur-de-frans-posle-grada-i-opolznja-na-19-m-etape.html?utm_source=copypaste


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