На трассу велогонки "Тур де Франс" сошел оползень

Во время этапа веломного дневки "Тур де Франс" произошел природный катаклизм.

На последнем горном подъеме 19-го этапа сошел оползень.

В результате этап уже по ходу его проведения был сокращен на 37,5 км.

Горный этап был остановлен за 37,5 км до финиша из-за плохих погодных условий: внезапно начался град, трасса оледенела и на последнем подъёме сошёл оползень.

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https://www.championat.com/other/news-3811667-bernal-vyshel-v-lidery-tur-de-frans-posle-grada-i-opolznja-na-19-m-etape.html?utm_source=copypaste





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