Ученые рассказали о влиянии цвета перьев на полёт птиц

Ученые заявили о том, что цвет оперения птиц играет роль в эффективности их полета. По словам исследователей, птицы с белыми крыльями у тела и темными кончиками обладают повышенной подъемной силой, сообщает Naked science.

В ходе исследования ученые собрали несколько чучел с различным оперением и принесли их в лабораторию для исследований. Чучела крыльев помещали в аэродинамическую трубу, нагревали инфракрасными лучами, а потом наблюдали за тем, что при этом происходит.

В первую очередь исследователей интересовали парящие птицы, такие как чайки, олуши и скопы. Образцы каждого из видов проверили в разных условиях полета для того, чтобы определить влияет ли цвет пера на эффективность полета.

Темные перья оказались более горячими, чем светлые, и нагревались от ИК-излучения быстрее. Вместе с тем, наибольшую эффективность показали птицы со светлыми перьями у тела и темными – на концах крыльев. Между частями подобных крыльев исследователи зафиксировали разницу температуры до девяти градусов Цельсия. Этого достаточно, чтобы создать конвекционный поток воздуха, который может придать птице дополнительную подъемную силу.

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