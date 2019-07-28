Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 59

В Грузии арестовали экс-министра обороны Окруашвили

В Грузии арестовали экс-министра обороны Окруашвили

Тбилисский городской суд арестовал бывшего министра обороны Грузии и нынешнего лидера политической партии "Победная Грузия" Ираклия Окруашвили в связи с протестами в Тбилиси.

Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пересечения для Окруашвили и еще двух участников акции 20 июня, было закрытым. Судья принял соответствующее решение вскоре после начала слушаний, из-за того, что сторонники политика шумели и стали аплодировать в зале. Защита Окруашвили просила, чтобы его отпустили на время следствия без каких-либо ограничений, однако суд отказал.

Отмечается, что Ираклий Окруашвили задержан согласно первой и второй частям статьи 225 УК Грузии - "организация, руководство или участие в групповом насилии". Дело касается событий 20-21 июня.

Также отметим, бывший министр обороны Грузии и нынешний лидер политической партии "Победная Грузия" Ираклий Окруашвили был задержан 26 июля. Начальник управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе заявил, что Окруашвили призывал демонстрантов ворваться в здание парламента. Также, по данным полиции, Окруашвили участвовал в различных групповых актах насилия.

Напомним, что выступление российского депутата Сергея Гаврилова с места спикера грузинского парламента вызвало массовые протесты, которые в первый же день вылились в штурм парламента. Протестующие также требовали отставки министра МВД и досрочных выборов. В результате протестов пострадали десятки участников акций протеста.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 