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Кабмин утвердил должность омбудсмена по правам людей с инвалидностью

Кабмин утвердил должность омбудсмена по правам людей с инвалидностью

Кабинет министров Украины принял постановление о создании должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью с созданием его аппарата.

Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства.

Также, согласно постановлению, будут ликвидированы офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля

В структуре Секретариата Кабинета министров «в рамках предельной численности работников Секретариата» будет создан Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота, управления организационно-аналитического обеспечения деятельности премьер-министра Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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