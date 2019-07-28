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На Донбассе нарушено перемирие - один военный ранен

На Донбассе нарушено перемирие - один военный ранен

Российско-террористические войска в минувшие сутки, 27 июля, один раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применяли.

Об этом сообщает Штаб Операции Объединенных Сил.

Вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности ОТГ "Север", здесь оккупанты били по защитникам Крымского из автоматических гранатометов. В результате вражеского обстрела ранен военнослужащий ВС Украины.

С начала текущих суток 28 июля на востоке Украины сохраняется тишина. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом бессрочный запрет на использование любого оружия.

Агентство Телевидения Новости

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