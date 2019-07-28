Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:15
Просмотров: 74

В ДТП в Изюме погиб мотоциклист

В ДТП в Изюме погиб мотоциклист

Накануне в городе Изюм около 17:00 столкнулись ВАЗ 2106 и мотоцикл, водитель которого от полученных травм скончался в больнице

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 22-летний водитель ВАЗ во время поворота не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу.

С места аварии 48-летний мотоциклист в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где через время скончался. 

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 Ук Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 