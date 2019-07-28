В Молодежном парке хулиганы облили краской памятник воинам УПА

Информация об инциденте в Молодежном парке поступила в полицию 28 июля в 8:22.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место выезжала следственно-оперативная группа Киевского ОП. Полицейские установили, что преступники залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения.

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