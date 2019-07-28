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В столице завершился Крестный ход: участие приняли около 20 тысяч человек

В столице завершился Крестный ход: участие приняли около 20 тысяч человек

В Киеве завершился первый крестный ход Православной церкви Украины, посвященный 1031-летию крещения Руси-Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

Многотысячная колонна во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием прошла от Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру после завершения Божественной литургии. На Владимирской горке прошел молебен. В мероприятии принял участие и пятый Президент Украины Петр Порошенко. Торжества прошли спокойно, участников шествия усиленно охраняли полицейские, места проведения мероприятий патрулировали спасатели ГСЧС.

Как отметил во время общения с журналистами митрополит Епифаний, в крестном ходе приняли участие более 50 архиереев и около 1500 священников. Предстоятель также отметил, что всего в мероприятии приняло участие около 20 000 человек.

После крестного хода должно начаться паломничество верующих к чудотворным святыням - частицам Древа Креста Господня и мощам святого апостола Андрея Первозванного - в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Агентство Телевидения Новости

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