Cлабонервным не смотреть. Футболист сломал себе ногу, делая подкат

Ужасный эпизод произошел в предсезонном матче между двумя британскими командами "Сток Сити" и "Лесетр Сити".

Капитна "Сток Сити" Райан Шоукросс, дабы не дать сопернику завладет мячом сделал подкат. Мяч то он выбил, но при этом выгнулась и сломалась в области лодыжки опорная нога.

Шоукросса выносили с поля на носилках и в кислородной маске. Он выбыл на длительный срок.

Ниже момент получения травмы. Впечатлительным людям смотреть не рекомендуется.





Агентство Телевидения Новости