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В центре Харькова из окна выпал мужчина, устанавливавший кондиционер

В центре Харькова из окна выпал мужчина, устанавливавший кондиционер

Сегодня в 9:5- на улице Рымарской,19 из окна 6-этажного здания выпал мужчина. Пострадавший с многочисленными ушибами и переломами был доставлен в больницу. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что мужчина выпал из окна во время установки конциционера. 

Личность пострадавшего и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского ОП.

Агентство Телевидения Новости

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