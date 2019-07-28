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В Немышлянском районе без вести пропала девушка (фото)

В Немышлянском районе без вести пропала девушка (фото)

Правоохранители разыскивают без вести пропавшую 33-летнюю харьковчанку. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, Мухина Виктория Витальевна 1986 года рождения проживает в Немышлянском районе города. Она была одета в темно-коричневую футболку и бежевые бриджи,а также золотистые босоножки; на шее - серебряная цепочка и крестиком и ладанкой.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, сообщить ее по номеру 102 или любым удобным способом. 

Агентство Телевидения Новости

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