В Немышлянском районе без вести пропала девушка (фото)

Правоохранители разыскивают без вести пропавшую 33-летнюю харьковчанку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, Мухина Виктория Витальевна 1986 года рождения проживает в Немышлянском районе города. Она была одета в темно-коричневую футболку и бежевые бриджи,а также золотистые босоножки; на шее - серебряная цепочка и крестиком и ладанкой.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, сообщить ее по номеру 102 или любым удобным способом.

Агентство Телевидения Новости