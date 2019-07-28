В Донецкой области тракторист подорвался на мине

Вблизи неподконтрольного правительству Никишино в Донецкой области водитель трактора получил ранения в результате подрыва, предположительно, на противотанковой мины.

Как говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, 26 июля медработники больницы в н. п. неподконтрольного Енакиево сообщили СММ, что 19 июля к ним доставили мужчину 30-39 лет с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины.

На следующий день этот мужчина сообщил наблюдателям телефону, что 19 июля он ехал на тракторе по грунтовой дороге возле н. п. Никишино, когда услышал громкий взрыв.

В отчете отмечается, что дома у раненого мужчины в н. п. Ольховатка члены патруля миссии зафиксировали поврежденные колеса и шасси трактора, по оценке, в результате подрыва на, вероятно, противотанковой мины (ТМ-62). «Друг мужчины, который проживает в том же доме, сообщил СММ, что 19 июля нашел пострадавшего, который лежал на дороге с ранениями правой ноги, и отвез его в больницу в Енакиево», - сообщили в СММ ОБСЕ.

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