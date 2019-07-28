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На побережье Адриатического моря горел лес: пострадали пожарные

На побережье Адриатического моря горел лес: пострадали пожарные

В Хорватии на побережье Адриатического моря в субботу, 27 июля, вспыхнул крупнейший в этом году лесной пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HRT.

Как сообщается, возгорание произошло вблизи хорватского города Шибеник вчера около 13:30. В течение всех суток 200 пожарных пытались потушить огонь, который усиливался из-за сильного ветра.

Отмечается, что пожар подобрался вплотную к жилым домам. К тушению были привлечены военнослужащие и полиция. Также потушить масштабный пожар помогали вертолеты Canadair CL-415. К утру пламя удалось локализовать.

В результате пожара пострадали четверо пожарных. Кроме этого, из района чрезвычайного проишестия были эвакуированы около полусотни местных жителей и туристов.

Полиция открыла уголовное производство из-за возможного человеческого фактора.

 

Агентство Телевидения Новости

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