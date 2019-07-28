Первая медаль Украины в плавательной программе чемпионата мира по водным видам спорта

В южнокорейском Кванджу сегодня завершился чемпионат мира по водным видам спорта. До заключительного дня Украина была без медалей в плавании.

И, вот, украинец Михаил Романчук на дистанции 1500 метров вольным стилем сумел завоевать серебную награду, проплыв за 14 минут 37.63 секунды. Романчука сумел опередить лишь немец Флориан Веллброк, чье победное время 14:36.54.

Это седьмая медаль Украины на чемпионате мира-2019 по водным видам спорта. Ранее в артистическом плавании украинские спортсменки, сплошь представляющие Харьков, завоевали одно "золото" и пять "бронз".

Агентство Телевидения Новости