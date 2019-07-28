Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:25
Просмотров: 56

Первая медаль Украины в плавательной программе чемпионата мира по водным видам спорта

Первая медаль Украины в плавательной программе чемпионата мира по водным видам спорта

В южнокорейском Кванджу сегодня завершился чемпионат мира по водным видам спорта. До заключительного дня Украина была без медалей в плавании.

И, вот, украинец Михаил Романчук на дистанции 1500 метров вольным стилем сумел завоевать серебную награду, проплыв за 14 минут 37.63 секунды. Романчука сумел опередить лишь немец Флориан Веллброк, чье победное время 14:36.54.

Это седьмая медаль Украины на чемпионате мира-2019 по водным видам спорта. Ранее в артистическом плавании украинские спортсменки, сплошь представляющие Харьков, завоевали одно "золото" и пять "бронз".

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 