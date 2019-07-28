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В Запорожье на заводе случилась утечка титана: пострадавших нет

В Запорожье на заводе случилась утечка титана: пострадавших нет

Сегодня в 10:36 в "Службу спасения" 1012 поступило сообщение о происшествии на территории ООО "ЗТМК".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

По повышенному номеру вызова от ГУ ГСЧС в Запорожской области к месту происшествия прибыло 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава.

На месте происшествия спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана.

Спасатели в зоне поражения, для осаждения паров создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудования для подачи пены. Работники ООО "ЗТМК", для ликвидации течи из бака, перекрыли вентиль и установили бандаж. Также осуществлена перекачка химического вещества в другую цистерну.

В 11:40 авария полностью ликвидирована.

Органами местной власти было организовано перекрытие движения транспорта, подвоз воды и дежурство автомобиля скорой медицинской помощи. Всего было задействовано 4 экипажа патрульной полиции города, 2 автоцистерны и один автомобиль скорой медицинской помощи.

Благодаря оперативным действиям спасателей, испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья людей нет. В результате происшествия никто не пострадал.

Агентство Телевидения Новости

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