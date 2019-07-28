Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:55
Просмотров: 52

31 июля решу, подписывать ли подозрения судьям Окружного админсуда Киева - Луценко

31 июля решу, подписывать ли подозрения судьям Окружного админсуда Киева - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что 31 июля вернется к работе и решит, подписывать ли подозрения судьям Окружного административного суда Киева, где недавно прошли обыски.

Об этом он заявил "Громадскому".

Так, на соответствующий вопрос журналистки Луценко отметил: «Приеду в среду и приму объективное решение».

Генпрокурор также опроверг слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который заявил, что хотел встретиться с Луценко для получения разрешения на проведение большего количества обысков по этому делу, чем получили следователи.

По словам главы управления спецрасследований ГПУ, генпрокурор сначала отказывал во встрече, а потом уехал в отпуск. Луценко же утверждает, что Горбатюк к нему не обращался.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 