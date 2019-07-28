31 июля решу, подписывать ли подозрения судьям Окружного админсуда Киева - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что 31 июля вернется к работе и решит, подписывать ли подозрения судьям Окружного административного суда Киева, где недавно прошли обыски.

Об этом он заявил "Громадскому".

Так, на соответствующий вопрос журналистки Луценко отметил: «Приеду в среду и приму объективное решение».

Генпрокурор также опроверг слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который заявил, что хотел встретиться с Луценко для получения разрешения на проведение большего количества обысков по этому делу, чем получили следователи.

По словам главы управления спецрасследований ГПУ, генпрокурор сначала отказывал во встрече, а потом уехал в отпуск. Луценко же утверждает, что Горбатюк к нему не обращался.

Агентство Телевидения Новости