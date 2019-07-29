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В центре Харькова произошла стрельба: убили парня - соцсети
29 июля около 1:00 на улице Молочной, №20 в центре Харькова застрелили парня.
Об этом сообщают в социальных сетях.
По словам очевидцев, на молодого человека напал мужчина, одетый во все черное.
На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Нацполиции.
Подробности происшествия выясняются.
В соцсетях опубликованы фото с места происшествия.
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