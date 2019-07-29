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В центре Харькова произошла стрельба: убили парня - соцсети

В центре Харькова произошла стрельба: убили парня - соцсети

29 июля около 1:00 на улице Молочной, №20 в центре Харькова застрелили парня.

Об этом сообщают в социальных сетях.

По словам очевидцев, на молодого человека напал мужчина, одетый во все черное.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Нацполиции.

Подробности происшествия выясняются.

В соцсетях опубликованы фото с места происшествия.

Внимание! Фото 18+!

Агентство Телевидения Новости

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