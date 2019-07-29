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Харьковчанин просит горсовет построить открытый общественный бассейн - петиция

Харьковчанин просит горсовет построить открытый общественный бассейн - петиция

Харьковчанин предложил чиновникам построить в городе общественный бассейн.

Соответствующая петиция об этом накануне появилась на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции упоминает недавно обустроенное озеро в парке Шевченко и сетует, что в озере нельзя искупаться в жару.

«Предлагаю пойти дальше - сделать открытый бассейн в одном из парков, в котором могли бы купаться в жару жители и гости нашего города», - пишет харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 29 июля.

Если в течение 90 дней инициатива соберет 5 тысяч подписей, её рассмотрят в горсовете.

 

Агентство Телевидения Новости

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