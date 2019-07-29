Собаку с захваченного Россией буксира отдали семье украинского моряка

Собаку по кличке Джесси, которая находилась на буксире «Яны Капу» во время захвата украинских кораблей ФСБ России в ноябре 2018 года, отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы.

Сейчас она находится в Херсонской области. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

По словам адвоката Анастасии Саморуковой, после ареста украинских моряков собаку забрали сотрудники пограничной службы ФСБ России в Керчи. Переговоры о возвращении собаки длились около четырех месяцев.

Её подзащитный Владимир Терещенко написал заявление на имя следователя, в котором он просил отдать его собаку Джесси своему адвокату. Следователь не возражал.

«После получения необходимых документов мы приехали в Керчь и, собственно, нам отдали собаку», – рассказала адвокат.

Как рассказал координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов, собака находилась на территории пограничной службы восемь месяцев.

«Она там была на цепи, не сказать, что к ней там плохо относились, нет. Ее там кормили, но она все равно находилась в таких полууличных условиях. Так получилось, что попала она к ним совсем маленькой, ей было три или четыре месяца. Я когда узнал о ней, еще, помню, сказал, что спасем собачку – спасем и моряков», – сказал Полозов.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины – катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» – направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ России подтвердили применение оружия против украинских кораблей и утверждают, что три украинских военных корабля «незаконно пересекли госграницу России».

Российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных, обвинив их по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих доставили в Москву.​

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Действия России в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.

Агентство Телевидения Новости