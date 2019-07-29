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Победа украинского боксера техническим нокаутом. Рефери остановил избиение

Победа украинского боксера техническим нокаутом. Рефери остановил избиение

Украинский боксер-средневес Сергей Богачук продолжает побеждать досрочно. Он провел 15-й бой на профессиональном ринге. При этом в 15-й раз победил нокаутом.

В Голливуде (США) Богачук проводил рейтинговый 10-раундовый поединок против мексиканца Фернандо Марина.

Все закончилось в середине 3-го раунда, когда Богачук стал "забивать" Мартина. Мексиканец еще держался на ногах, когда рефери вмешался и остановил бой.


Агентство Телевидения Новости

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