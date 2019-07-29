Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:52
Просмотров: 92

В ЮАР ограбили и убили украинца

В ЮАР ограбили и убили украинца

В Южно-Африканской Республике в Кейптауне грабители убили украинского туриста - 44-летнего Ивана Иванова. Об этом сообщает местное издание iol.co.za.

Указано, что украинца убили на одной из туристических троп горы Пик Чемпен в Кейптауне. Грабители зарезали туриста из-за его рюкзака.

Сообщается, что убийство произошло 27 июля. На украинца напали трое мужчин и несколько раз ударили в грудь ножом, в результате кровотечения Иванов погиб.

Также издание пишет, что одного из нападавших - 25-летнего мужчину, у которого был рюкзак украинца - задержали. Задержанный признался в ограблении и нанесении ножевых ранений, а также рассказал полицейским, где найти тело. Двух других нападающих разыскивают.

Так, по словам родственников убитого, у Иванова остались трое детей, младшему из которых два года.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 