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Украинская фехтовальщица выкрасила волосы в розовый цвет в честь победы на чемпионате мира
Самая титулованная украинская фехтовальщица - саблистка Ольга Харлан сменила имидж.
Харлан выставила в социальные сети свою фотографию с розовыми волосами и вытянутым языком.
Харлан пояснила, что это был вызов самой себе - покраситься в розовое, если удастся завоевать медаль на чемпионате мира-2019.
На завершившемся в Будапеште чемпионате мира Ольга завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире саблисток.
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