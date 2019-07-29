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В Киеве прошел сильный ливень: улицы затопило водой (видео)
В понедельник, 29 июля, после сильной жары в Киеве прошел мощный ливень, местами с грозой и градом.
Жители столицы в соцсетях публикуют фотографии и видео обрушившейся на город непогоды.
На кадрах видео и фото можно увидеть, что во многих районах города произошли подтопления дорог.
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Публикация от Сергей Сериков (@serikov2515)
29 Июл 2019 в 6:15 PDT
Отметим, что по прогнозам, завтра в Киеве также ожидается дождь с грозой.
Температура воздуха днем спадет до +26 градусов.
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