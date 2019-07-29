В Киеве прошел сильный ливень: улицы затопило водой (видео)

В понедельник, 29 июля, после сильной жары в Киеве прошел мощный ливень, местами с грозой и градом.

Жители столицы в соцсетях публикуют фотографии и видео обрушившейся на город непогоды.

На кадрах видео и фото можно увидеть, что во многих районах города произошли подтопления дорог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Сериков (@serikov2515)

29 Июл 2019 в 6:15 PDT

Отметим, что по прогнозам, завтра в Киеве также ожидается дождь с грозой.

Температура воздуха днем спадет до +26 градусов.

Агентство Телевидения Новости