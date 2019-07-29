Сегодня ночью неизвестный в чёрном расстрелял мужчину прямо во дворе дома. Детали жестокого убийства

Сегодня ночью Татьяна проснулась от неистового крика. Кричала ее соседка, которая нашла тело своего мужа. Неизвестный расстрелял его прямо посреди двора.

Татьяна, соседка

Ну, я проснулась от крика бешеного. Аня кричала - жена его. Я вышла, он уже там лежал, я его не видела. Потом спустилась, здесь очень много всех было - и милиция, и «скорая». Ну, я спросила: «Аня, что случилось?»… Она: «Убили» … Всё. Всю ночь под самое утро. Ну, вот только поразьезжались и тело забрали где-то час назад, туда же никого не подпускали, и Аню не пускали, кричала сильно

Местные говорят: накануне ничего подозрительного не замечали. Более того - с детьми допоздна находились на улице. Говорят, маленький сын остался и у убитого мужчины, мальчик скоро должен пойти в первый класс.

Елена, местная жительница

Я услышала крик девочки, что она кричала… «Пустите меня!». Я думала вообще, может, какая-то, что-то случилось с ней. Она (собака) в 12 залаяла - я его усмирила. Я думаю, может, это был выстрел - и она залаяла. Я его успокоила. Потом - через полчаса, когда уже милиция стояла, он просто разрываться начал. Я вышла и увидела - она кричит вовсю

Соседи погибшего говорят: в этом доме с семьей он жил недолго - примерно несколько лет. За это время между ними не было никаких конфликтов или недоразумений. Семью характеризуют только положительно.

Пришел милиционер, жена с ним разговаривала. Говорит: у вас тут кого-то там застрелили. Нормальный парень был, да и всё. ««Здрасте» - до свидания». Больше ничего

Между тем в СМИ появилась информация, что убитый якобы находился в розыске на территории России, потому что мог быть причастен к заказному убийству в Белгороде. Там в ходе конфликта между двумя предпринимателями из-за распределения сфер влияния одного из них расстреляли в собственной машине.

В полиции же эту информацию пока не комментируют. Сообщают только, что по предварительной информации, неизвестный вблизи гаражей на улице Молочной подошел к 41-летнему мужчине, после чего совершил в него несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Говорят, все данные относительно личности погибшего и рода его занятий устанавливаются.

В отношении подозреваемого в убийстве - мужчина ростом примерно 170 сантиметров, который был одет во все черное.

Информация зарегистрирована в ЕРДР по части 1 статьи 115 – «Умышленное убийство».





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