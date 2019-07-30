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У задержанных наркокурьеров нашли 11 "закладок"

У задержанных наркокурьеров нашли 11 закладок

В Слободском районе Харькова правоохранители задержали двух наркокурьеров с так называемыми «закладками».

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, жители района рассказали патрульным о месте, где, по их мнению, неизвестные оставляют наркотические вещества.

Патрульные решили проверить эту информацию и устроили на месте засаду.

Уже через 20 минут появились двое мужчин, поведение которых было подозрительным.

Во время общения с полицейскими они заметно нервничали.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которая в ходе поверхностного осмотра обнаружила в сумке одного из мужчин 10 пакетиков с веществом, похожим на наркотическое, а в пачке из-под сигарет находился ещe один сверток.

Обнаруженные вещества полицейские изъяли на экспертизу.

В дальнейшем делом будут  заниматься следователи.

 

Агентство Телевидения Новости

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