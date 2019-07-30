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За совращение малолетней падчерицы мужчину отправили за решетку

За совращение малолетней падчерицы мужчину отправили за решетку

В Харьковской области суд вынес приговор 41-летнему мужчине, которого признали виновным в развращении малолетней падчерицы (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Происшествие случилось в ноябре прошлого года в одном из сел Купянского района. 

Нетрезвый отчим завел 13-летнюю падчерицу в сарай домовладения, где совершал развратные действия. При этом злоумышленник знал, что девочка имеет психические недостатки и воспользовался ее беспомощным состоянием. 

Преступные действия злоумышленника пресекла иметь ребенка.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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