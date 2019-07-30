За присвоение бюджетных средств будут судить бухгалтера сельсовета

В Харьковской области в суд направлен обвинительный акт в отношении главного бухгалтера одного из сельских советов Сахновщинского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчине инкриминируется присвоение и растрата бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины).

Как установило следствие, с июня 2017 по сентябрь 2018 43-летний мужчина присвоил около 130 тысяч гривен.

Схема завладения средствами была довольно простой. Так называемые «резервные» средства из зарплатного фонда поселкового совета бухгалтер перечислял на свою банковскую карточку. Затем переводил их в наличные и распоряжался по своему усмотрению. При этом в официальных документах он не отмечал излишне перечисленные суммы.

Во время досудебного расследования установлены и эпизоды лишнего начисления средств работникам поселкового совета. Но для коллег главбух не был таким «щедрым». Им он сверхурочно выделил чуть более 3,5 тысяч гривен.

В одном из случаев обвиняемый вообще перечислил 8 тысяч гривен из зарплатного фонда на карточку своей знакомой, которая к сельсовету не имела никакого отношения.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости