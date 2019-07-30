Сбитый на проспекте Науки велосипедист-курьер скончался в больнице

Велосипедист- курьер Glovo, которого 25 июля на проспекте Науки в Харькове сбил автомобиль, скончался в больнице.

Об этом сообщают в соцсетях.

«Парню было 20 лет, он умер, так и не придя в сознание» - пишут харьковчане.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области информацию о смерти в больнице пострадавшего в ДТП подтвердили и сообщили, что сейчас по делу назначены соответствующие экспертизы.

Более подробно об обстоятельствах ДТП можно будет говорить только после получения результатов исследований, отметили в полиции.

Напомним, 25 июля около 10 утра на пересечении проспекта Науки с улицей Культуры не разминулись автомобиль Renault и велосипедист-курьер.

Пострадавшего с травмами с места аварии доставили в больницу.

Видео момента ДТП попало на камеры наблюдения и было опубликовано в соцсетях.

Агентство Телевидения Новости