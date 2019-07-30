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"Яжемать": в Подмосковье женщина заперла 2-летнего сына в камере хранения супермаркета

Яжемать: в Подмосковье женщина заперла 2-летнего сына в камере хранения супермаркета

В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета.

Об этом сообщает местное издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщили сотрудники магазина, покупатели услышали громкий детский плач в одной из ячеек камеры хранения. Ящик вскрыли.

По словам очевидцев, там находился ребенок, который был в истерике.

На все замечания его мать заявила, что он сам туда залез.

Затем женщина резко схватила ребенка и убежала.

Информация об инциденте передана в местный отдел полиции по делам несовершеннолетних.

 

Агентство Телевидения Новости

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