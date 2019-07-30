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В двух поселках под Харьковом отключат воду

В двух поселках под Харьковом отключат воду

30 июля с 21:00 до 04:00 1 августа в связи с проведением ремонтных работ на водоводе будет прекращено водоснабжение в районе авторынка «Лоск» и  Окружной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Харьковводоканал».

По данным КП, воду отключат абонентам в поселках Солоницевка и Подворки, а также на улице  Залютинской, 8, 10.

На время проведения ремонтных работ воду подвозить будут автоцистерны предприятия.

 

Агентство Телевидения Новости

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