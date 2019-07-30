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Теннисистки-лесбиянки, живущие вместе, оказались по разные стороны сетки

Теннисистки-лесбиянки, живущие вместе, оказались по разные стороны сетки

Жребий распорядился таким образом, что две теннисистки-сожительницы вышли на корт в официальном матче друг против друга.

Бельгийские теннисистки Элисон Ван Эйтванк и Грэт Миннен не скрывают, что они лесбиянки и живут друг с другом.

И, вот, волей жребия, эту лесбийскую пару разделила теннисная сетка на турнире в немецком Карлсруэ.

Подружки-соперницы встретились в первом круге. Ван Эйтванк победила в трех сетах - 6:4, 1:6, 6:1.

По завершении матча девочки крепко обнялись и поцеловались в губы.


Агентство Телевидения Новости

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