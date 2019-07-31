Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:44
Просмотров: 40

В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в толпу демонстрантов: есть пострадавшие

В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в толпу демонстрантов: есть пострадавшие

В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в группу демонстрантов. В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, шесть человек, пятерых госпитализировали, сообщает местное издание RTHK.

По данным местных СМИ, зажженный фейерверк бросили в толпу из проезжавшей мимо машины. На место ЧП вызвали дополнительные отряды полиции и специалистов по разминированию.

Сообщается, что пострадавшие получили ожоги и ушибы.

Акция протеста проходила у здания суда, где накануне нескольким задержанным демонстрантам предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках.

Напомним, протесты в Гонконге начались в июне. Протестующие выступают против закона об экстрадиции, позволяющем высылать граждан Гонконга в Китай. Протестующие опасаются, что он может распространиться не только на фигурантов уголовных дел, но и на китайских диссидентов.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 