Годовщина нападения на Гандзюк: на стене Херсонского горсовета появилась надпись

На стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

Соответствующее фото опубликовали в годовщину нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, от которого она умерла осенью.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Паламарчука Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Торбину.

6 ноября 2018 года Паламарчук сообщил, что уволил своего помощника, который фигурирует в расследовании, чтобы избежать давления на следствие.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк, месяц спустя Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы - сроком от 4 до 6 с половиной лет.

24 июля Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина в связи с тем, что Левин скрывается за границей, и в его отношении невозможно провести следственные действия.

Агентство Телевидения Новости