На Алексеевке пенсионер упал с дерева и погиб

На Алексеевке в результате несчастного случая погиб 79-летний харьковчанин.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, возле дома по проспекту Победы прохожие обнаружили тело местного жителя.

Выяснилось, что пенсионер собирал с дерева фрукты и по собственной неосторожности упал с него.

Тело погибшего направлено в морг.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».

Обстоятельства происшествия выясняются.

Агентство Телевидения Новости