Во время ремонта в квартире харьковчанина убило диском от "болгарки"

На поселке Жуковского в результате несчастного случая погиб 64-летний харьковчанин.

Трагедия произошла на улице Шишковской.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время проведения ремонта, работая с "болгаркой", мужчина не придерживался мер личной безопасности, в результате чего от электропилы отлетел диск и повредил ему голову.

Мужчина получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью и скончался.

Тело погибшего направлено в морг.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».

Агентство Телевидения Новости