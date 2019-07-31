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Под Харьковом пьяный мужчина пошел купаться на пруд и утонул
В поселке Высокий в местном пруду «Зеленогайский» утонул 49-летний местный житель.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как было установлено, мужчина пошел купаться на водоем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Тело погибшего направили в морг.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».
Обстоятельства происшествия выясняются.
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