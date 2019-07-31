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Первый гол украинца Шведа за "Селтик". И сразу - в Лиге Чемпионов

Первый гол украинца Шведа за Селтик. И сразу - в Лиге Чемпионов

Украинский новичок шотландского "Селтика" Марьян Швед открыл счет своим голам за эту команду.

В втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Селтик" встречался с эстонским "Ныыме Калью". Первый матч в Глазго завершился победой "Селтика" со счетом 5:0. Таким образом, ответный поединок в Таллине превратился, по сути, в пустую формальность.

Эта формальность завершилась победой "Селтика" 2:0. Марьян Швед забил гол на 90+3 минуте убойным ударом с линии штрафной площади эстонской команды.

Ниже на видео гол Шведа на 50-й секунде.


Агентство Телевидения Новости

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