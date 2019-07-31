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Футболист обиделся на свистящих фанатов и попытался уйти с поля
Необычная ситуация произошла во время предсезонного матча между немецкой "Баварией" и турецким "Фенербахче".
Капитан "Фенербахче" марокканец Набиль Дирар под свист трибун "Альянс Арены" в Мюнхене шел по флангу в атаку. Но, вдруг, из-за этого самого свиста остановился и, обидившись, попытался уйти с поля.
Дирара остановили тренер и партнеры по команде.
Остается еще добавить, что "Бавария" одержала разгромную победу над "Бешикташем" - 6:1.
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