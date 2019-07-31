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В трех харьковских вузах ищут взрывчатку

В трех харьковских вузах ищут взрывчатку

В трех харьковских вузах правоохранители ищут взрывчатку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о закладке взрывчатки в учебных заведениях на проспекте Науки, улицы Маршала Бажанова и площади Конституции поступила в полицию 31 июля.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

По предварительной информации, полиция на наличие опасных веществ и предметов правоохранители проверяют ХНУРЭ, Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова и Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского.

Агентство Телевидения Новости

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