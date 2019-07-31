Под Харьковом задержали грузовик с нелегальной древесиной.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в поселке Новая Водолага Харьковской области правоохранители остановили автомобиль «ГАЗ» с прицепом, в котором находилось 9 складометров дров: сосна, ясень и ивы разного диаметра.

При проверке полицейские установили, что древесина перевозилась без должных на это документов.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости