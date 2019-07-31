«Откаты за победы». Следствие подозревает «Центр обращения с животными» в коррупции

Червонозаводский райсуд наложил арест на часть коммунального предприятия "Центр обращения с животными". Таким образом, изъятые еще весной решением суда документы, банковские карты и телефон теперь подлежат аресту.

По данным следствия, должностные лица одной из харьковских аптек перечисляли руководителю КП деньги в виде так называемых "бонусов" в размере 5 процентов от суммы, поступающей на счет аптеки, за предоставление преимуществ при проведении публичных закупок.

Евгений Лисичкин, активист ХАЦ

Всього було укладено 3 договори. Один з них розірвали і два залишилось. Один зменшили і залишилась сума - 562 тисячі гривень. Це на поставку фармацевтичних різних товарів, які закупляє «Центр поводження з тваринами». «Аптека Аирмед» була створена в вересні 2017 року. Власник - Ольга Кишинська. Це Харківська компанія, яка поставками займається по всій Україні. Вона фігурує в різних кримінальних провадженнях по всій Україні, по всім областям

Кроме этого, с данной аптекой заключали договор на приобретение лекарственных средств по завышенной цене относительно рыночной. Досудебным расследованием было установлено, что аптекой и «Центром обращения с животными» в течение 2018 года был подписан ряд договоров по поставке фармацевтической продукции.

Так аптека получила почти 300 тысяч гривен.

Однако, по словам зоозащитников, на практике даже части от этой суммы, животные, которые находятся в приюте, так и не получили.

Марина Суркова, зоозащитница

Тут тварин не лікують. Ми знаємо, що не лікують, адже ми неодноразово звідси забирали тварин. Вони хворі, кволі і взагалі допомога не надається. Тут чума і собача, і кошача чума бушує. І до Шаповалової зверталися неодноразово, і телефонувала, і писала про те, що вона вжила заходів. Продезинфікували вольєри і так далі. Тому що кожна тварина, яка сюда потрапляє - кішка чи собака - вона заражається чумою

Кроме этого, говорит Марина Суркова, КП предлагает волонтерам перепродажу кормов, которые должны скармливать животным в приюте. Оставляют при этом те, которые неравнодушные горожане приносят в качестве помощи.

Тем временем представитель руководителя коммунального предприятия, в свою очередь отметил: предприятие работает в штатном режиме. Никакого имущества, кроме хозяйственных документов изъято не было.

Сама же руководитель КП Юлия Цыбулько в телефонном разговоре предоставить подробные комментарии новостям «АТН» не смогла.

Юлия Цыбулько, руководитель КП «Центр обращения с животными»

Я не отказываюсь комментировать. Сейчас идёт совещание. Я не могу разговаривать. Наша позиция будет размещена буквально вот сейчас на сайте нашего предприятия и на официальной страничке. Я не отказываюсь комментировать

Однако на официальном сайте КП до конца рабочего дня официальный комментарий так и не появился.

Между тем зоозащитники совместно с общественными организациями планируют обращаться в прокуратуру Харьковской области и в полицию с требованием ускорить досудебное следствие и привлечь виновных к ответственности.

Агентство Телевидения Новости